© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Wanda Nara e Mauro Icardi sono arrivati a Parigi, dove l'attaccante argentino sosterrà le visite mediche con il Paris Saint-Germain. L'agente e moglie di Maurito, come dimostra il video riportato in basso, è appena arrivata nella sede del club con gli intermediari dell'operazione per discutere gli ultimi dettagli del contratto.