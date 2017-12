Icardi può diventare il nuovo Javier Zanetti?

Mauro Icardi è tifoso dell'Inter prima ancora che il centravanti e il capitano dell'attuale capolista della Serie A. E' da questo aspetto, che Maurito ha voluto rimarcare anche nella intervista rilasciata questa mattina alla Gazzetta dello Sport, che deve prendere avvio lo spunto relativo al suo futuro. Perché per il bomber di Rosario questo non è un aspetto secondario.

Vuole restare all'Inter, e lo mette in evidenza anche nel corso di una trattativa per il rinnovo del contratto che ad oggi sembra avere esiti incerti. Non tanto per il finale, perché alla fine Icardi rinnoverà, ma soprattutto per il valore di una clausola che vista l'ultima estate è certamente bassa (110 milioni di euro, ndr) e che va ridiscussa. Dipendesse dall'Inter, addirittura eliminata.

Ma Icardi, uno dei bomber più in vista e invidiati dagli altri club, può davvero diventare una bandiera nerazzurra al pari del suo connazionale Javier Zanetti? E' questa la domanda che viene in mente dopo le sue dichiarazioni. Perplessità a cui, evidentemente, è difficile dare una risposta adesso. Ma ci sono sicuramente alcuni aspetti che in futuro faranno pendere l'ago della bilancia da un lato o dall'altro.

1) La competitività dell'Inter - Parliamo di uno dei migliori bomber al mondo e con margini di crescita vista la sua età. Nel recente passato, scelta non scontata, ha deciso di restare nonostante un'Inter lontana dalle zone europee. In futuro, però, a un calciatore di questo calibro bisognerà garantire una squadra competitiva in Italia e in Europa. Suning, in questo senso, ha sicuramente le potenzialità per farlo.

2) Un ruolo più in vista - Non è un terzino, bensì un centravanti. E il numero 9, insieme al numero 10, è da sempre il giocatore più ambito da tutti i top club europei. Siamo in un'era diversa rispetto a 20 anni fa, in cui il calciomercato crea sicuramente più appeal ed aspettative, e Icardi dovrà avere la forza di trovare sempre nuovi stimoli e motivazioni senza cambiare maglia. Oggi diventare una bandiera è ancora più difficile, soprattutto se a contattare quotidianamente il tuo entourage - come sta già accadendo - è il Real Madrid.

3) Uno stipendio all'altezza dei migliori numero 9 - Questione di obiettivi, ma anche economica. "Arriveranno altri rinnovi", ha detto oggi Icardi. Che è uno dei migliori centravanti della storia e se andrà avanti in questo processo di crescita dovrà essere trattato anche dal punto di vista dello stipendio al pari di Benzema, Aguero, Lewandowski o Cavani. Oggi, il bomber di Rosario è ancora molto lontano da quelle cifre.