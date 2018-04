Icardi: "Real o Chelsea? Bello sentirsi apprezzati, ma mi godo il presente"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi, capitano dell'Inter, è stato intervistato dal quotidiano argentino Olé, dove ha parlato degli obiettivi raggiunti e da raggiungere in maglia nerazzurra e anche del suo futuro. Queste le sue dichiarazioni, riportate da fcinternews.

Cosa significa per te superare il traguardo dei 100 gol con l'Inter?

"Sono felice di entrare nella storia di un grande club come l'Inter: per me è un orgoglio, un qualcosa che non avrei mai immaginato. Non è facile raggiungere questi numeri in Italia, ma ringrazio tutti i miei compagni che lo hanno reso possibile".

Com'è stato diventare capitano dell'Inter e consolidarti tale così giovane?

"Tutto è successo a poco a poco, ma è frutto del mio lavoro nel club e con la squadra e del lavoro".

Dopo alcune stagioni anonime, l'Inter sta lottando per entrare in Champions League.

"Forse prima le cose non sono andate come previsto, ma sono sempre molto ottimista e sono sicuro che presto l'Inter sarà dove merita di essere".

In ogni finestra di mercato, il tuo nome appare collegato ai club più importanti d'Europa. Cosa provi?

"È sempre bello sentirsi valorizzati e penso che sia una conseguenza della mia crescita. Ed è per questo che si ottengono anche i risultati personali, come ad esempio essere presi in considerazione da altri grandi club".

Perché hai deciso di restare all'Inter?

"Da sempre l'Inter è la mia squadra: quando ero bambino giocavo sempre con l'Inter alla Playstation. Questo è il motivo per cui ho sentito il bisogno di continuare ancora qui un po' di più".

Non ti smuove l'interesse di Real Madrid o Chelsea?

"Sono molto calmo e sono sempre concentrato sui miei obiettivi e quelli della mia squadra. Il futuro non si può indovinare. Pertanto, mi godo il presente e cerco di dare il meglio di me stesso".

Wanda ha dichiarato di vedersi per tanti anni a Milano. Ci sono possibilità che continui qui all'Inter?

"Come ho detto, il futuro non lo posso sapere oggi. Il mio presente è qui, dove abbiamo la nostra casa, gli amici, una vita".

Cosa significa aver raggiunto il tuo record personale di marcature nell'anno del Mondiale?

"Non penso che siamo alla vigilia del Mondiale, mi concentro sempre su quello che faccio e sul mio club. Prima o poi i premi arriveranno".

Non ti mette ansia la questione dei convocati per il Mondiale?

"Non vivo pressioni e non impazzisco per questo. Sono uno di quelli che preferisce aspettare, che pensa che le cose succedano o no in base ai gol. Questo, in breve, è il mio lavoro, ora nel club e poi, se sarà il caso, in Nazionale".