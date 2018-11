Icardi riposa, i precedenti senza Maurito sono favorevoli all'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it

Era nell'aria già nella giornata di ieri. Per questo l'iniziale assenza di Mauro Icardi nella sfida tra Inter e Genoa non sorprende più di tanto. L'ha deciso Luciano Spalletti, tecnico nerazzurro che vuole rispondere al rotondo successo del Napoli di ieri sera per non perdere il contatto con la seconda posizione, lanciando così il Toro Lautaro Martinez. Nessun dubbio da parte dell'allenatore sul giovane argentino, che proverà a non far rimpiangere il suo connazionale già pronto per la sfida di Champions League contro il Barcellona. Nessuna preoccupazione anche per i precedenti: l'Inter ha perso soltanto due volte nelle diciotto gare di campionato senza Maurito, un rendimento composto da 13 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Un buon ruolino di marcia ma un attaccante come Icardi, non è una sorpresa, è sempre meglio averlo in campo. Ma nessun dramma se ha bisogno di rifiatare, specie se alle sue spalle c'è un ottimo prospetto come Lautaro. Il Genoa, dunque, è avvisato.