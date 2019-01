Icardi sbotta: "Rumors? Tante cagate, con Wanda fino a fine carriera"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi prova a mettere un freno alle notizie circolate in merito al suo presente, al suo futuro ma anche sulla procura affidata a Wanda Nara e alla trattativa per il rinnovo con l'Inter. Il capitano nerazzurro su Instagram, allegando l'immagine dell'articolo in questione, che vorrebbe l'Inter intenzionata a trattare il rinnovo con un altro rappresentante perché Wanda non sarebbe più gradita, ha così commentato: "Da dove vengono queste frasi? Ma è possibile che un giornale come La Gazzetta scriva queste cagate?". Presa di posizione netta, che a suo dire smentisce quanto emerso nelle ultime ore. Maurito ha poi aggiunto in una story successiva: "Ci tengo a precisare che sono molto ma molto felice e soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto insieme finora. Per questo sarà sempre Wanda Icardi a curare i miei e i nostri interessi fino a fine carriera".