Icardi sempre nel mirino della Juve. Per l'argentino possibile il sacrifico di Douglas Costa

vedi letture

Dal momento stesso dello strappo con l’Inter Mauro Icardi è divenuto un obiettivo di mercato della Juventus. La scorsa estate, parallelamente alle mancate cessioni di Higuain e Dybala, l’assalto non andò a buon fine e l’argentino finì al PSG.

Dodici mesi più tardi, però, la pista di mercato sembra potersi riaprire. Anche in caso di riscatto del cartellino dell’ex capitano nerazzurro da parte del club transalpino. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la Juventus, complice l’interesse del PSG per Miralem Pjanic, starebbe riallacciando il discorso per l’attaccante, aprendo anche la porta ad una ulteriore contropartita del calibro di Douglas Costa per poter mettere le mani sul bomber.