© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La nota felice di casa Inter - sottolinea La Gazzetta dello Sport - riguarda Mauro Icardi, che si è di nuovo allenato in gruppo. Oggi, con la squadra finalmente al completo, l'attaccante sfrutterà la giornata per parlare al gruppo di cui era capitano fino al 13 febbraio. Sarà l’occasione per guardare oltre e voltare definitivamente pagina, passaggio che i compagni aspettano e probabilmente apprezzeranno. In fondo, la giornata è stata ampiamente preparata da Marotta e dallo stesso avvocato Nicoletti nei giorni scorsi.