Icardi, Simeone, i gol e l'Argentina: sfida nella sfida tra bomber

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

110 gol in Serie A contro 28, una stagione partita con l'astinenza da una parte e i miglioramenti dall'altra, con l'obiettivo comune di conquistare la maglia dell'Argentina a suon di reti. Mauro Icardi e Giovanni Simeone si troveranno di fronte questa sera a San Siro nella sfida tra Inter e Fiorentina che aprirà la sesta giornata di campionato e tra i due sarà un vero e proprio confronto a distanza tra bomber, con il nerazzurro che cercherà di sbloccarsi contro una delle sue vittime preferite. Il gol segnato in Champions League contro il Tottenham è stato importantissimo per la sua squadra ma adesso Luciano Spalletti si aspetta che il suo capitano possa diventare decisivo anche all'interno dei nostri confini e la gara di questa sera potrebbe essere quella giusta per il suo primo squillo, in modo da contribuire al terzo successo consecutivo in stagione dell'Inter e il conseguente aggancio in classifica ai viola.

Dall'altra parte, dopo non essere andato a segno contro la SPAL, il Cholito proverà a bissare la rete segnata all'Inter lo scorso anno, anche se il gol arrivò al Franchi, per mostrare ancora una volta a tutti i suoi continui progressi. Pioli ha definito Icardi come un vero e proprio animale da area di rigore e si augura che molto presto lo diventi anche Simeone, in modo da trascinare la Fiorentina in questo campionato, quando i viola proveranno a tornare in Europa dopo due anni di assenza.