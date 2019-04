© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo attacchi e posizioni contrarie. Fra i tifosi interisti c'è anche chi ha voluto salutare con gioia il rientro in squadra di Mauro Icardi. E la moglie-agente Wanda Nara, tramite Twitter, non ha perso occasione per condividere i tanti messaggi di supporto per l'ex capitano nerazzurro veicolati proprio dal noto social network. Di seguito alcuni dei retweet dell'argentina.

💙🖤ciò che stavamo aspettando da molto, bentornato mauro ci sei mancato tanto ❤️ @MauroIcardi @wandaicardi27 — marti (@MartinaFaccio5) April 2, 2019

Bentornato Capitano🥰 @MauroIcardi @wandaicardi27 restate con noi l Inter ha bisogno di te campione... — cascione gloriana (@cascioneglorian) April 2, 2019

sono stati 52 giorni di paura, paura di non vederlo mai più indossare la nostra maglia e domani rivedrò finalmente il mio 9, il mio bomber, in campo con la nostra maglia! ⚫️🔵 nei momenti belli ma soprattutto in quelli brutti, sempre al tuo fianco!@MauroIcardi @wandaicardi27 pic.twitter.com/cGWo5fH8n3 — 𝐌 𝐄 𝐋 𝐈 (@ICARVDI) April 2, 2019