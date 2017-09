Icardi: "Un onore essere nella Top10 dei goleador dell'Inter"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

75 gol in Serie A con la maglia dell'Inter per Mauro Icardi, che ha festeggiato su Twitter l'ingresso nella top 10 dei goleador nerazzurri: "È un onore per me entrare nella top 10 dei goleador dell'Inter nella storia della Serie A. Voglio continuare a segnarne tanti altri".