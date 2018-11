© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Mauro Icardi ha regalato un rolex a tutti i suoi compagni di squadra per il titolo di capocannoniere conseguito nella Serie A 2017/18. "Io sicuramente non lo dimenticherò mai ‘Capocannoniere 2017/2018’. Ma non volevo ricordarlo da solo, perché senza di voi non sarebbe stato possibile", ha scritto il capitano dell'Inter su Instagram.

Nelle stories, Icardi ha poi rassicurato chi non è presente nella foto in basso: "Non preoccupatevi Lisandro Lopez, Joao Mario, Dalbert, Gagliardini, Nagatomo, Pinamonti, Eder, Karamoh, Santon, Rafinha e Joao Cancelo, anche il vostro arriva".