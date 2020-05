Icardi vs Cavani: Maurito segna di più. E che sorpresa in fase difensiva

Mauro Icardi contro Edinson Cavani. Dall’arrivo dell’argentino al Paris Saint-Germain, i due hanno vissuto un sostanziale dualismo. Anche perché, pur potendo l’uruguaiano giocare anche sull’esterno, oltre l’80% delle volte in cui è stato schierato in campo è stato impiegato come centravanti. Numeri alla mano, non c’è dubbio sul perché Tuchel abbia preferito l’ex (?) Inter al Matador. Diamo un'occhiata ai dati di Comparisonator per mettere a confronto i due.

Icardi è più pericoloso. Detto che Maurito ha giocato quasi il triplo dei minuti di Cavani (1.342 contro 552), i numeri dell’argentino sono migliori anche prendendo in esame le rispettive medie. Per farla breve, Icardi segna quasi il doppio del compagno: 0,6 contro 0,31 di media-gol a partita. Prova più dribbling e più azioni d’attacco, che soprattutto gli riescono con maggior continuità. Di contro, Cavani ha un miglior rapporto con gli assist, ma in questo caso i numeri sono abbastanza simili. L’uruguaiano tira di più, ma visti i risultati lo fa con meno efficienza rispetto a Mauro. Che è anche più utile alla squadra in fase di manovra: dal numero di passaggi effettuati in giù, quasi tutte queste statistiche premiano Icardi, mentre l’ex Napoli si consola con una maggior capacità di effettuare filtranti e cross.

E aiuta di più anche in fase difensiva. La vera sorpresa, però, è l’impegno quando la squadra non ha palla. E forse possiamo smontare, nel confronto con un giocatore sempre elogiato sotto questo punto di vista, il mito di Icardi poco disponibile al ripiego. Il 18 del PSG, pur concedendo al collega qualcosa in termini di efficienza (Cavani stravince il paragone nei duelli difensivi vinti, 0,31 contro 0,05), si “sbatte” come e più dell’uruguaiano: per esempio il numero di azioni difensive fatte di Icardi (2,55 in media a gara) è molto più alto rispetto a quello di Cavani (1,77), con una maggior percentuale di successo (1,4 a partita contro 0,92) e gli intercetti sono oltre il doppio (1,3 contro 0,62). Cavani, in compenso, è più aggressivo nel pressing (vedasi i recuperi palla nella metà campo avversaria), ma perde il confronto anche sui duelli aerei, sia fatti che vinti.