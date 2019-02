Icardi, zero offerte e tante parole. Magari anche basta

In questo momento Mauro Icardi non ha nemmeno un'offerta. Nessuna, a parte l'interesse della Juventus già rinfocolato da Paratici nelle scorse settimane. Ma si tratta di un interessamento, non di una proposta seria. Poteva esserci l'opportunità nella scorsa estate, quando però nessuno avrebbe accettato di accollarsi lo stipendio di Higuain come parziale contropartita per l'argentino. Di più, la clausola che lo porterebbe all'estero era attiva, ma le big hanno fatto le proprie valutazioni, chi per evitare di stravolgere l'ambiente, come il Real Madrid, chi non vuole più Icardi dopo averlo provato una volta, al Barcellona. Il caos però continua, anche mediaticamente: la solita lettera, affidata a Instagram, in cui c'è solo una parte della versione, quasi a volersi contrapporre al club e chiedere un aiuto a non si sa bene chi.

Perché in questo momento Icardi è un separato in casa, una bomba scoppiata fra le mani dell'Inter che, però, per troppe volte in passato ha visto guerre intestine, problemi di spogliatoio, fughe di notizie. Dall'altra parte c'è Wanda Nara che accusa i giornali ogni giorno perché imbeccati dalla società e che non danno mai la versione del calciatore e dell'entourage. Come se non andasse in tv ogni settimana. Siamo su un filo sottile, anzi, lo è la famiglia Icardi, che vede un contratto fino al 30 giugno 2021, con la proposta di rinnovare a 7,5 milioni che ora rischia di bloccarsi.

Situazione estrema: l'Inter lo spedisce in tribuna per sempre, Icardi a 28 anni - se gli va bene - riprenderà gli stessi soldi di un contratto di quando ne aveva 23. Difficile pensare che si possa arrivare a questa soluzione, ma è anche vero che le offerte continuano a latitare e lo strappo si fa ogni volta più deciso. L'idea migliore sarebbe quella di mettersi a disposizione, con umiltà, per garantirsi il rinnovo a suon di gol (e di acclamazioni da parte dei compagni, non ultimi in questo meccanismo). A meno che l'idea non sia quella davvero di andarsene. Perché un bel silenzio non è mai stato scritto.