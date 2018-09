Idea Milan, pressing Barça, sforzo PSG. Rabiot pezzo pregiato

Juventus, Milan, Roma, Barcellona, Liverpool. E chissà quanti altri top club europei. Adrien Rabiot, per qualità tecniche, fisiche e contrattuali, è uno dei centrocampisti più corteggiati d'Europa. L'Italia resta una possibilità concreta, anche se autorevoli fonti spagnole raccontano di un Barcellona molto vicino alla chiusura in vista del prossimo anno.

TUTTOCAMPISTA - Qualità, eleganza e fisicità. Nel bagaglio del classe '95 del PSG c'è un po' di tutto: chi lo conosce bene ne parla come un incrocio fra Sergio Busquets e Patrick Vieira, volendo attingere al gioco dei paragoni spesso e volentieri fine a se stesso. Ma i nomi di cui sopra sono utili per far capire il tipo di giocatore, uno cresciuto calcisticamente nel PSG ed in grado di conquistarsi la maglia da titolare a discapito delle idee di mercato multimilionarie del club transalpino. La pecca principale, se così si può chiamare, sta nei numeri, visto che Rabiot deve migliorare e non poco in zona gol. Nello scorso campionato il giocatore si è fermato a una rete in 33 presenze.

CARATTERE DENTRO E FUORI DAL CAMPO - La personalità di certo non gli manca, basta vedere una gara del PSG per averne conferma. Ma anche fuori dal campo Rabiot non è giocatore semplice. Qualche uscita a vuoto in passato c'è stata e in estate ha rifiutato il ruolo di 'riserva' della Nazionale francese, fra lo stupore generale.

FAMILY AFFAIR - Il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi è uno dei suoi principali sponsor e nelle ultime settimane si è mosso con forza per arrivare al rinnovo del contratto in scadenza nel 2019. I contatti con la madre-agente sono frequenti e costanti, ma ancora la fumata bianca non è arrivata. E forse mai arriverà. Perché il fatto che a gennaio possa scegliere la sua futura destinazione è cosa non da poco e soprattutto gli garantirebbe uno stipendio da top europeo. Il PSG lo sa e piano piano sta alzando la propria offerta, ma come detto ancora non basta. Questo perché il Barcellona si è mosso per tempo e con convinzione, ma negli ultimi giorni anche il Milan ha fatto passi in avanti in tal senso. E Leonardo, ex dirigente proprio del PSG, è il principale sponsor rossonero del gopcatore. Chissà se il suo rapporto personale basterà per superare i blaugrana in questa difficile corsa.