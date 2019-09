© foto di PhotoViews

Il Monaco è in piena crisi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la caduta nel derby della Costa d'Azzurra contro il Marsiglia. In vantaggio 2-0 grazie alla doppietta di Wissam Ben Yedder, si è fatto rimontare e ha perso per 4-3, provocando l'ira dei tifosi. Per questo motivo sembra sempre più vicino un cambio di panchina. Il nome più caldo per sostituire Leonardo Jardim - riporta SportMediaset - sembra essere quello di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano è ancora sotto contratto con l'Inter fino al 2021, con uno stipendio di 4,5 milioni di euro all'anno. L'eventuale firma con il Monaco farebbe risparmiare ai nerazzurri 9 milioni di euro netti.