Idee chiare, trattative complesse. Inter, Dzeko e Lukaku restano priorità

© foto di Dimitri Conti

Detto della situazione, non certo fluida, legata al futuro di Mauro Icardi e Radja Nainggolan, in casa Inter continua a tenere banco la questione attaccanti. Antonio Conte inizia ad avere una certa fretta, l'amichevole contro il Lugano è solo il segnale più evidente di quanto alla rosa nerazzurra serva nel più breve tempo possibile almeno un attaccante di ruolo. E la dirigenza sta infatti lavorando proprio per accontentare tecnico e tifosi.

Obiettivi chiari, trattative complesse - Il primo nome, nonché quello più raggiungibile, resta Edin Dzeko. La Roma è ferma sulle proprie convinzioni, per il bosniaco servono 20 milioni. Non un euro di meno. L'Inter dal canto suo fa una valutazione più bassa del cartellino del centravanti ex City, per il quale è arrivata ad offrire 12 milioni di euro (per il giocatore sarebbe già pronto un triennale). Un gap di 8 milioni su cui servirà ancora un lavoro diplomatico e che nei prossimi giorni potrebbe pure essere ulteriormente limato, magari con qualche formula particolare. In particolare nelle ultime ore, oltre ai bonus, la società nerazzurra avrebbe pensato di tornare a mettere mano all'operazione chiusa lo scorso anno per il trasferimento di Nicolò Zaniolo. L'Inter si era garantita il 15% sulla futura rivendita del centrocampista. Togliendo questa percentuale dagli accordi fra le parti, potrebbe arrivare anche l'ok romanista alla cessione del bosniaco.

Lukaku, serve ancora tempo - Una volta sistemata la questione Dzeko, Ausilio e Marotta potranno concentrare tutte le energie su Romelu Lukaku, obiettivo dichiarato su indicazione di Antonio Conte. La scorsa settimana è andato in scena il primo contatto ufficiale fra le parti, come dichiarato dallo stesso direttore sportivo nerazzurro. Ma la trattativa vera e propria, quella in cui si parlerà di cifre, è solo in fase embrionale. Lo United parte da una richiesta di oltre 80 milioni di euro senza contropartite, l'Inter ad oggi sembra disposta ad arrivare a 60 più bonus. Una forbice ampia che come detto avrà bisogno ancora di qualche settimana di trattativa per essere limata.

Il sì di Lukaku e la questione Icardi - Nell'attesa di definire con i Red Devils, l'Inter ha già incassato il gradimento (e forse qualcosa in più) del belga. Una buona base da cui partire, anche se prima servirà inevitabilmente lavorare alle uscite. Ed in particolar modo a quella di Mauro Icardi. Con l'addio dell'argentino infatti la società nerazzurra avrebbe spazio numerico e soprattutto capacità economica per dare l'assalto, ultimo e definitivo, all'obiettivo principe di questa sessione di calciomercato.