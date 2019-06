Idee di Milan targato Giampaolo: Calhanoglu in regia e Suso trequartista

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la situazione del Milan in rapporto alle esigenze tattiche di Marco Giampaolo. La predisposizione del tecnico al 4-3-1-2 porta infatti a dei ragionamenti precisi riguardanti il trequartista, che per la rosea potrebbe essere lo spagnolo Suso. Più difficile vedere Lucas Paquetà, il quale potrebbe fare lo stesso percorso di Praet alla Sampdoria: arrivato da trequartista, con Giampaolo è diventato a tutti gli effetti una mezzala.

E il regista? - Idealmente il ruolo di geometra e costruttore del gioco potrebbe essere affidato ad Hakan Calhanoglu, con Paquetà e Kessie ai suoi lati e appunto Suso sulla trequarti. Per il momento come detto sono solo ipotesi, con la situazione che sarà più chiara una volta ufficializzato il tecnico e capito quali saranno le strategie di mercato sia in uscita che in entrata.