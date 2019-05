© foto di Giacomo Morini

Oussama Idrissi è il nome nuovo di mercato in casa Fiorentina . Cresciuto nelle giovanili del Feyenoord, il classe '96 è poi andato al Groningen. Firenzeviola.it dipinge il ritratto dell'esterno che i viola stanno seguendo per il possibile dopo Federico Chiesa, che ha fior di proposte in tutta Europa e in Serie A. Sul giocatore, però, ci sono anche le attenzioni del Milan.

Pronto per il salto. A 23 anni già compiuti nel mese di febbraio, sembra pronto a spiccare il grande salto, dopo una stagione che l'ha visto superare la doppia cifra ancora una volta, per la seconda volta consecutiva da quando ha esordito in prima squadra, nel 2015/16. In doppia cifra ci va anche la valutazione che dall'Olanda fanno di lui: l'AZ Alkmaar chiede infatti almeno 10 milioni per lasciarlo partire. Per lui, la prossima, potrebbe essere infatti l'estate buona per provare un salto nel grande calcio, quello dei top cinque campionati europei. Ci arriverebbe con numeri complessivamente tutto sommato anche buoni: 101 presenze e 23 gol in Eredivisie, 10 reti in 10 partite di Coppa d'Olanda e anche alcune apparizioni nei turni di qualificazione all'Europa League, nei quali ha collezionato 6 gettoni.