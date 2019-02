© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quasi un presagio. Nella giornata di ieri, l'allenatore Eugenio Fascetti in una intervista esclusiva a TMW s'era a lungo soffermato sulla situazione Icardi e sulla trattativa per il rinnovo del contratto. Ed è stato molto duro nei confronti dell'attaccante di Rosario: "Fossi l'Inter - ha detto Fascetti - gli rinnoverei il contratto a cifre inferiori rispetto a quelle attuali. Cosa ha vinto?". E alla domanda sulla possibilità che vada via in estate Fascetti ha risposto così: "Pazienza...".

Qualche ora dopo la notizia che non ti aspetti: Mauro Icardi non è più il capitano dell'Inter .