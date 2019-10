Ieri il Napoli peggiore. Ora anche Ancelotti eviti il paragone con la Juve

© foto di Insidefoto/Image Sport

Due gol nelle ultime quattro partite. Tre gare su quattro senza andare a segno. I numeri del Napoli, i numeri del suo attacco, sono quelli di una squadra ancora alla ricerca del suo equilibrio. Dopo un avvio di campionato caratterizzato dai troppi gol subiti, adesso la squadra di Ancelotti si ritrova a fare i conti con un attacco sterile. Che non riesce a finalizzare le occasioni che produce: è accaduto col Cagliari, s'è ripetuto a Genk. E ieri è andata anche peggio.

Col Torino s'è visto il peggiore Napoli di questa avvio di stagione. Secondo gli expected goals, la squadra di Ancelotti ieri sera all'Olimpico non solo non ha segnato, ma non avrebbe meritato di andare oltre il gol (1.32, dato Wyscout). Dato decisamente basso per una squadra che, fino a qualche giorno fa, produceva occasioni da rete come nessun'altra squadra in Serie A e che ieri s'è ritrovata svuotata.

Ancelotti ha risposto alle critiche e ha provato a porre rimedio alle criticità palesate dalla sua squadra con un cambio di modulo: dal 4-4-2 al 4-3-3. Un cambio tattico dettato dall'esigenza di adeguare il suo Napoli alle caratteristiche del Torino, ma anche di posizionare Lozano in una zona di campo capace di esaltare maggiormente le sue caratteristiche. Un esperimento fallito perché, al netto della prestazione negativa del messicano, a risaltare è stata soprattutto una squadra priva di idee, stanca nella testa prima ancora che nel fisico.

Il risultato è stato uno scialbo 0-0 e un Napoli che, come un anno fa, dopo sette giornate ha già sei punti in meno della Juventus capolista. Tanti se l'obiettivo è davvero competere per il titolo, troppi soprattutto se alla base di questo gap c'è una Juventus in costante crescendo di condizione e un Napoli ancora alla ricerca delle sue basilari certezze.

Servirà ritrovarsi. Lavorare a testa bassa, mettere gli attaccanti nelle condizioni migliori ed evitare proclami. Se ieri Conte, dopo il ko della sua Inter, ha detto di evitare paragoni con la Juventus, lo stesso dovrebbe fare il Napoli. Che ad oggi è più indietro anche dei nerazzurri: in classifica, nell'evoluzione del suo gioco, nella costruzione delle sue certezze.