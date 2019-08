Ieri Leonardo in Italia: si può riaprire il discorso Dybala tra Juve e PSG

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il domino dell'attacco, in casa Juventus, resta in attesa che cada la prima tessera. Se i bianconeri, scrive Tuttosport, sono sempre alla finestra per Mauro Icardi, vi è sempre il futuro di Paulo Dybala da tenere d'occhio con attenzione. L'argentino piace all'Inter, ma non è un mistero che il ds bianconero Fabio Paratici preferirebbe cederlo all'estero. In tal senso, la presenza di Leonardo in Italia nella giornata di ieri potrebbe riaprire i discorsi legati alla trattativa con il PSG. In questo momento, i transalpini sono impegnati nella cessione di Neymar. E se dovesse arrivare Dembélé dal Barcellona, l'interesse per Dybala potrebbe ovviamente scemare. Ma la sensazione è che da qui alle 22 del 2 settembre, orario di chiusura del calciomercato, nessuna strada sia da considerare preclusa.