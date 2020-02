Conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina per Igor, difensore brasiliano prelevato dalla SPAL in prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore ha parlato delle motivazioni alla base della scelta del progetto viola: "Fin da piccolo sognavo di giocare in una grande squadra. Ho visto le partite della Fiorentina anche da piccolo e sono stato subito felice della possibilità di venire a Firenze. Aspettative? "Vincere e lottare per qualche titolo. Scrivendo una pagina di storia di questo club. Di sicuro saremo forti. Ne sono convinto".