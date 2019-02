Igor Zaniolo: "Ho sempre creduto in Nicolò. Le Iene? Fuori luogo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Igor Zaniolo, padre di Nicolò, ha parlato a Vocegiallorossa delle ultime riguardanti il numero 22 giallorosso tornando anche sulla controversa intervista a 'Le Iene': "Ho sempre creduto e supportato mio figlio anche quando, in passato, le cose non sembravano andare per il verso giusto. Nicolò sta facendo benissimo e spero che continui così ma tenendo ben saldi i piedi per terra, come abbiamo fatto fino ad ora. Le Iene? Ho provato un po' d'imbarazzo perché, in tutta sincerità, è stata un'intervista un po' scorretta. Cosa devo dirle? Le Iene le conosciamo. L'intervista è stata di cattivo gusto anche perché sono state rivolte certe domande a mia moglie (Francesca Costa, ndr) davanti a mio figlio, che, lasciatemelo dire, ha tenuto un comportamento maturo facendo emergere il ragazzo educato qual è anche di fronte a quel tipo di provocazioni. Sarebbe stato diverso se quel genere di domande fossero state fatte davanti a me, avrei preferito.

Mia moglie e Nicolò hanno accettato le scuse. Io non posso far altro che accodarmi a loro anche perché questa faccenda stava assumendo dei risvolti violenti nei confronti della iena De Devitiis e della sua famiglia, che vive a Roma. Sono contento dell'affetto che il popolo romanista ha mostrato nei confronti di mio figlio e di mia moglie in questa circostanza, e li ringrazio perché hanno speso tantissime parole d'affetto, ma non penso sia il caso di sfociare nella violenza per un'intervista che, per quanto stupida e fuori luogo, rimane tale".