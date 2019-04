Igor Zaniolo: "La Roma ci punta. In caso di cessione Juve o Inter in Italia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sulle pagine di Tuttosport il padre di Nicolò Zaniolo, Igor, ha rilasciato un'intervista dove ha parlato del momento e del possibile futuro di suo figlio: "Nicolò è rimasto umile, probabilmente non si rende conto di quello che sta facendo ed è una fortuna. Non pensavo fosse già così maturo, soprattutto in campo: sta davvero bruciando le tappe. Il paragone con Pogba, fatto da Mancini, a livello di caratteristiche, ci sta, ovviamente con le dovute proporzioni: Pogba è un campione del mondo. Il mio sogno è che possa diventare un campione e non mi dispiacerebbe vederlo giocare con i migliori, cioè con uno tra Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Mbappé. La cosa che mi auguro di più è però che riesca a vincere trofei. Adesso stiamo rinnovando il contratto con la Roma, dove Nicolò sta bene ed è grato a società e compagni. Nel mio bar c'è un via vai continuo di procuratori, Paratici non è venuto. Nonostante il rinnovo in estate ci saranno tanti accostamenti a varie squadre. Anche senza la qualificazione in Champions non è detto che lasci la Roma, penso che il club ci voglia puntare e il sacrificato potrebbe non essere lui. In caso contrario valuteremo le proposta. Con le cifre che girano non credo che ci saranno molte squadre: in Italia penso solo Juve e Inter. Noi non chiudiamo la porta a nessuno ma saranno comunque discorsi tra società. Le priorità di Nicolò sono la Champions e l'Europeo Under 21. Lo scopritore di mio figlio? È Alberto Bernardeschi, il padre di Federico, che faceva l'osservatore per la Fiorentina. Fiutò l'occasione quando Nicolò aveva 13 anni".