Igor Zaniolo su Kean: "Se arriverà alla Roma, Nicolò lo aiuterà a trattenere la sua esuberanza"

Igor Zaniolo, padre del giallorosso Nicolò, ha parlato a corrieredellosport.it del possibile arrivo di Kean alla Roma e delle preoccupazioni che ha portato ai tifosi per qualche comportamento inopportuno dell'ex Juve: "Nicolò mi ha detto che Kean che è un bravissimo ragazzo, a prescindere da qualche comportamento fuori dalle righe. È normale che dovrà un po’ trattenere la sua esuberanza. I ragazzi sono giovani, avrebbero voglia di fare cose normali, ma non possono perché sono al centro dell'attenzione. Le cose bisogna farle in due, e in quel discorso ci è entrato anche mio figlio: Nicolò ha capito gli errori fatti e, qualora Moise dovesse approdare alla Roma, spero possa aiutarlo a superare questa fase. Anche perché Kean se sta bene con la testa può diventare tra i migliori attaccanti d’Europa. Nicolò non vuole fare passi indietro e tornare a quel famoso Europeo. Si è sempre comportato bene, quello step l’ha superato e spero possa aiutare anche Moise".