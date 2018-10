Il 1° derby (perso) non si scorda mai: la Lazio rovina la festa di Garcia

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

"È stata la peggior serata che potessimo immaginare". Non è andata affatto giù, a mister Rudi Garcia, la brutta sconfitta incassata ieri sera in Europa League dalla Lazio. Un ko netto e meritato, frutto della maggior cattiveria, personalità e maturità dei ragazzi di Inzaghi. E il primo derby perso - se così vogliamo chiamarlo - nella sua storia coi biancocelesti (sulla panchina della Roma, Garcia aveva infatti ottenuto tre vittorie e due pari in cinque derby).

Eppure, pur essendo privo dell'infortunato Thauvin, l'OM anche stavolta ha dimostrato di avere tra le sue fila calciatori di grande talento. Vedi Luiz Gustavo, Sanson o Payet, autore di una punizione magistrale per l’1-2 della speranza all’85’. È mancato però, prima di ogni altra cosa, il centravanti capace di scardinare la difesa avversaria. Senza togliere meriti alla retroguardia della Lazio, infatti, il greco Mitroglou sembra aver fatto di tutto per rendere la serata di Acerbi, Wallace e Radu il più semplice possibile.

Un Marsiglia incapace di pungere, quindi, ma anche troppo generoso in fase difensiva, dove la premiata ditta Immobile-Caicedo ha letteralmente sovrastato la coppia Rami-Kamara. I 23 gol subiti quest'anno accendono inevitabilmente un allarme e, se è vero che l'attenzione dei focesi è tutta per il campionato (obiettivo terzo posto, complice anche il crollo del Monaco), nel ‘Classico’ di domenica contro il PSG di Neymar a Garcia servirà un autentico miracolo per mantenere inviolata la porta di Mandanda.

Dalla felicità di trovare un'avversaria italiana alla speranza di non incontrarne più nessuna sul suo cammino. Dopo questa partita e a un passo dall'eliminazione dall'Europa, forse Rudi Garcia dovrà rivedere così le sue preferenze.