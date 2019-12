Il 1° Napoli di Gattuso: l'atteso ritorno al 4-3-3 e Insigne-Callejon dal 1'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il rilancio di Insigne e Callejon dal primo minuto, ai lati di un ispiratissimo Milik, e il ritorno al 4-3-3 sono le novità principali novità del primo Napoli di Rino Gattuso, che sfiderà il Parma alle 18.30 al San Paolo, per l'occasione "rattoppato" dopo i problemi al tetto di cui vi abbiamo raccontato in mattinata e che hanno costretto allo spostamento della gara di 30 minuti. Non ci sono altre sorprese nella formazione azzurra, che per la prima volta riparte dopo l'esonero di Ancelotti: Mario Rui preferito a Hysaj sulla sinistra, con Di Lorenzo sulla corsia opposta e Kolulibaly-Manolas al centro. Centrocampo che ritrova Zielinski e Fabian Ruiz mezzali, con Allan perno centrale, differentemente a quanto avveniva con Sarri, che davanti alla difesa "gradiva" un giocatore del tutto diverso come Jorginho. Di seguito le prime scelte dell'ex tecnico del Milan:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne.

A disposizione: Ospina, Karnezis, Luperto, Hysaj, Elmas, Gaetano, Llorente, Lozano, Mertens, Younes.

Allenatore: Gattuso.