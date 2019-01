© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attualmente in Argentina con la sua famiglia, il capitano dell'Inter Mauro Icardi quando rientrerà in Italia riprenderà tramite la sua moglie-agente Wanda Nara i contatti con Marotta e Ausilio per il rinnovo del contratto. Al momento, scrive il 'Corriere dello Sport', le parti sono ancora distanti e il Real Madrid resta una possibilità reale, l'unica davvero allettante per Maurito che con l'attuale contratto ha la possibilità di liberarsi in estate per 110 milioni di euro.

Dal canto suo, l'Inter non vorrebbe privarsi del suo capitano ma sa che il mercato estivo passa per una cessione illustre, forse anche due. "Non possiamo solo comprare", ha detto pochi giorni fa Ausilio. Molto alte le possibilità che in estate vada via Ivan Perisic (lo vogliono Chelsea e Manchester United), ma col croato potrebbe partire anche uno tra Skriniar e, appunto, Icardi in caso di mancato rinnovo.