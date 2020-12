Il 2020 di Eriksen finisce con una bella notizia. Ma l'assenza di oggi sa già di addio

vedi letture

Una bella notizia per chiudere un’avventura che non è mai stata soddisfacente. Christian Eriksen chiude un 2020 da dimenticare, per lui anche a livello calcistico, viaggiando verso la nascita del proprio secondo figlio: di questo, pochi dubbi, sarà felice. Nella gara tra Verona e Inter, il danese non ci sarà, e d’altro canto difficilmente ci sarebbe stato comunque, visto il minutaggio concessogli da Antonio Conte in questa stagione.

Finisce qui? Gennaio è un territorio inesplorato: un anno dopo essere arrivato a Milano dal Tottenham, Eriksen è sul mercato e lo stesso Conte ha fatto capire che vorrebbe snellire la rosa. Inevitabile pensare a uno degli elementi più costosi e meno utilizzati finora. Prima di pensare a potenziali eredi (dal sogno Kanté a Renato Sanches, passando per Paredes e il Papu Gomez) c’è da trovare però una destinazione: in tempi recenti si è fatta viva soltanto l’Hertha Berlino, ma in Premier ci pensano anche Arsenal e West Han. Soprattutto il primo non sarebbe un approdo scontato per un giocatore che ha vestito per quasi sette anni la maglia degli Spurs.