© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Termina al 63' il ritorno al 4-3-3 del Napoli di Rino Gattuso, che torna ai quattro centrocampisti in linea togliendo Allan e accentrando Ruiz e Zielinski, con Insigne e Callejon larghi e Mertens-Milik in attacco. La scommessa paga subito dividendi, visto che è proprio il belga, subentrato al centrocampista brasiliano, a servire Milik per il gol dell'1-1: colpo di testa imperioso su Iacoponi e Sepe non può davvero nulla sulla frustata del polacco. Ora tutto il San Paolo spinge la squadra di casa nella ricerca del sorpasso.