Il 4-4-2 ancelottiano va: Torino e Parma annichilite, bene anche Malcuit

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le belle notizie in casa Napoli sono almeno due dopo il comodo successo sul Parma: arduo dividere i meriti azzurri dagli evidenti demeriti gialloblù, con gli ospiti che hanno persino tenuto a riposo alcuni dei migliori giocatori per giocarsi tutto nella prossima gara interna contro l'Empoli, di certo per Ancelotti c'è il consolidamento tattico e tecnico di un 4-4-2 che stasera ha piacevolmente scoperto nuovi interpreti e che sarà uno dei punti di forza su cui punterà il Napoli nel big match di sabato prossimo contro la Juventus, un prima contro seconda che diventa senza dubbi la gara più interessante della prima parte di campionato.

E se la squadra diverte, assimila concetti nuovi e diverte chi la guarda, ne giovano in termini di spensieratezza e serenità anche i singoli: stasera si è visto un ottimo Malcuit, di certo il giocatore su cui erano posati la maggior parte degli occhi presenti al San Paolo al calcio d'avvio. L'esordiente ha mostrato qualità fisiche, propensione offensiva e anche un bel caratterino: tutte caratteristiche utili quando il Napoli sarà costretto a sudare per sbloccare una partita, cosa che non è assolutamente accaduta nelle ultime due sfide. Ancelotti può sorridere insomma, e non solo per il rendimento offensivo.