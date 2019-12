© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci siamo. Sarebbe questa la settimana della svolta per la cessione della Roma dalle mani di James Pallotta a quelle di Dan Friedkin. Ma chi è l'uomo intenzionato ad acquistare ora il 51% della società romana, dopo un week-end di trattative e summit diviso tra Boston e Londra? Fglio di Thomas Hoyt Friedikin (fondatore del gruppo, scomparso due anni fa), è il CEO del gruppo che ha già avviato da tempo una due diligence sui conti della Roma. 54enne, ha costruito le sue fortune attraverso la Gulf States Toyota, distributrice delle auto del marchio giapponese in 5 stati degli Usa attraverso 154 rivenditori. Un patrimonio personale stimato in 4.2 miliardi di dollari, secondo la celebre rivista Forbes Dan Friedkin è il 504° uomo più ricco al mondo. Un paio di anni fa il ppo texano ha provato ad acquistare la franchigia del basket di Houston e ha spostato le sue mire sul pallone. Sulla Roma. Che è pronta ancora a parlare americano.