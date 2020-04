Il baby talento bulgaro Iliev: "Firmerò per l'Inter, l'ho preferita all'Ajax"

Nikola Iliev, giovane talento di quindici anni bulgaro, è pronto per volare in Italia e per firmare con l'Inter. L'ufficialità dell'accordo attende solo la riapertura dei confini, visto che il ragazzo del Botev Plovdiv non può metter nero su bianco con la società nerazzurra. Intanto ha parlato ai media bulgari, a NovSport, del suo presente e del suo futuro. "Sono in campagna in questo momento, sto seguendo le regole e ho tempo per allenarmi. Faccio molti esercizi perché non voglio andare fuori forma. Per me, il calcio prevale sulla scuola, ma cerco di tenere d'occhio la classe e ascoltare gli insegnanti. Sono un ragazzo modesto, gioco a calcio da quando avevo 4 anni. E mi piace pescare ".

Iliev ha anche rivelato di avere un'offerta dall'Ajax, ma lui e i suoi genitori hanno deciso di accettare l'offerta dell'Inter. "Sarò un calciatore dell'Inter questa estate. Non ho ancora firmato un contratto. I rappresentanti del club sarebbero arrivati ​​prima, ma a causa del virus e della quarantena non è stato possibile. Dobbiamo aspettare. Quando tutto andrà per il verso giusto, verranno e parleranno con i dirigenti del Botev. Sono pronto per questa sfida: voglio giocare a calcio ad alto livello. Non ho ancora iniziato a studiare l'italiano, ma sto approfondendo l'inglese perché è parlato ovunque. La scelta dell'Inter? Ho ricevuto un'offerta dall'Ajax, ma abbiamo preferito andare Inter ", ha spiegato il talento bulgaro.