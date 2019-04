Il bagno di sangue milionario conferma Spalletti. Per ora

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luciano Spalletti va verso una incredibile riconferma. Dopo l'eliminazione ai gironi di Champions, quando bastava un pareggio contro il PSV Eindhoven. Passando per l'addio all'Europa League negli ottavi, contro un Eintracht Francoforte che sembrava potesse essere dominato. Concludendo con il diverbio con Icardi, tenuto fuori per un mese e mezzo sotto indicazione del tecnico, successivamente ripreso dalla società per impiegare l'ex capitano contro il Genoa vista la sconfitta contro la Lazio, senza centravanti.

NON TUTTI FELICI - È chiaro che la partita di oggi riveste importanza cruciale nel percorso dell'allenatore. Portare a casa punti, allontanando il ritorno dell'Atalanta e staccando un Milan in crisi interiore, sarebbe quantomeno appropriato. Più che altro perché il terzo posto - ma anche il quarto, a dir la verità - alla fine andrebbe a portare beneficio alle casse interiste, con Suning che preferirebbe evitare il bagno di sangue plurimilionario per esonerare l'allenatore. Biennale per lui e il suo staff, 28 milioni lordi che finirebbero in fumo con una decisione. Non tutti sono felici della sua permanenza, soprattutto in dirigenza: non è un segreto che Marotta preferisca puntare su altri, da Conte ad Allegri, con la corrente Mourinho come possibile scelta.

NUOVI OBIETTIVI - Intanto Ausilio, che ha un anno di contratto ulteriore, sta lavorando per cercare nuovi rinforzi. Gundogan è il primo nome, tanto che ci sarebbe già un principio d'accordo. Poi Barella, del Cagliari, per sistemare il centrocampo. Poi un'ala, potrebbe essere Bergwijn, ma lì la situazione appare meno delinata. Insomma, un anno dopo l'Orsato-gate, con la mancata espulsione di Pjanic, Inter-Juventus diventa campo centrale anche per il futuro. Non tanto bianconero, bensì nerazzurro. Champions e allenatore i due nodi cruciali, da affrontare contro i rivali di sempre.