Il ballo degli esterni: le milanesi accendono gli ultimi giorni

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il ballo degli esterni. Un valzer di mercato che coinvolge le due milanesi un po’ a sorpresa, visto che per quanto riguarda il fronte nerazzurro c’erano ben poche indicazioni rispetto alla possibilità di una fase finale del mercato tanto scoppiettante. La bomba atomica esplosa con il mal di pancia di Ivan Perisic ha però modificato le carte in tavola proprio alla soglia dell’ultima mano, coinvolgendo il destino di diversi esterni d’attacco notiziabili in questa fase tanto delicata della sessione invernale delle trattative. Da qui nasce l’ipotesi di un derby, con il coinvolgimento di quel Ferreira Carrasco che il Milan da tempo aveva messo nel mirino e che ora invece potrebbe risultare alla stregua della migliore soluzione possibile per Ausilio e Marotta, nonostante i costi proibitivi per l’ingaggio che sarebbero contemplati nel tentativo di strappare l’ex pupillo del Cholo Simeone al Dalian Yifang. Difficile l’inserimento inizialmente messo in preventivo di Candreva nella trattativa, mentre le parole di Marotta nel pre Toro-Inter lasciano chiaramente intendere quanto sia necessario per i nerazzurri trovare una risoluzione al caso Perisic, con la spinta dell’Arsenal nel tentativo di concludere positivamente la trattativa. In casa Milan si valutano altre piste, con il ritorno di fiamma per Deulofeu messo in difficoltà dalla richiesta del Watford per il cartellino dell’ex Everton e con le possibilità a buon mercato che rispondono a profili futuribili come quello di Groeneveld, più che al costosissimo Bergwin. Mentre sull’altra sponda del Naviglio non si scartano le opportunità interne al nostro campionato: se da tempo c’è un accordo in ponte tra Inter e Udinese per De Paul, la novità è che l’accelerata sul fronte Gunners per Perisic potrebbe comportare un tentativo nerazzurro per anticipare una trattativa già delineata per l’estate. Proprio sul filo di lana, all’ultimo dribbling, all’ultima giocata. Imprevedibili esattamente come sul campo.