Il Barça riscatta Deulofeu ma il giocatore vuole partire. Resta l'idea Roma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Mundo Deportivo racconta che il Barcellona eserciterà la clausola da 12 milioni di euro che permetterà al club di riscattare Gerard Deulofeu dall'Everton. Il giocatore, però, non vuole giocare al Barça, perché vuole un ruolo da titolare in vista del Mondiale. Per questo ci sarebbe, sulle tracce del giocatore nell'ultima stagione protagonista con la casacca del Milan, la Roma.