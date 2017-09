Il Barça tenta la coppia d'oro della Juve: quanti ds italiani all'estero

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Barcellona pensa, seriamente dicono i bene informati, alla coppia d'oro della Juventus: Giuseppe Marotta e Fabio Paratici, amministratore delegato e direttore sportivo degli anni d'oro dei bianconeri. In ordine inverso, in realtà, perché il primo nome sul taccuino blaugrana sarebbe quello di Paratici, ma immaginare che il binomio si divida è davvero improbabile. A dirla tutta, al 6 settembre, è tutto da verificare che i due vogliano davvero lasciare Torino. Interessarsi, però, come ha fatto il Barcellona, non costa nulla. E potrebbe essere un'avventura stimolante sia per Paratici che per Marotta. Per informazioni, potrebbero chiedere ad Ariedo Braida, che dal 2015 fa parte della Comisión técnica proprio del Barcellona, con gli ultimi mesi un po' complicati dall'affare Neymar. Più lunga, la frequentazione col calcio spagnolo di Andrea Berta: arrivato all'Atlético Madrid nel 2013, ha ricoperto prima il ruolo di direttore tecnico e da quest'estate anche formalmente di direttore sportivo dei colchoneros, dopo esserlo diventato in pratica già da tempo. Sempre a Madrid, ma sulla sponda Real del Manzanarre, ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico delle merengues dal dicembre 2004 al dicembre 2005, con meno fortuna dei colleghi di cui sopra. Di poco più lunga, la frequentazione di Amedeo Carboni col Valencia, almeno da dirigente: 9 anni da giocatore dei Pipistrelli, poi appesi gli scarpini al chiodo una stagione da direttore sportivo.

In Spagna, in buona sostanza, conoscono eccome i nostri dirigenti, e anche i club di alto calibro ci puntano. Una carriera all'estero la conduce ormai da tempo Gianluca Nani. Per anni direttore sportivo del Brescia, nel 2008 raccoglie la chiamata del West Ham, per poi viaggiare anche ad Abu Dhabi con lo stesso ruolo nell'Al-Jazira. L'Inghilterra è terra di conquista, almeno tentata, anche di diversi connazionali: al Leeds di Cellino c'è stato Nicola Salerno, al Sunderland Roberto De Fanti (che nel frattempo ha vestito i panni dell'agente). Più in basso ha tentato l'avventura al Leyton Orient Mauro Milanese. E negli altri Paesi? Oggi c'è Luciano Moggi, al Partizani Tirana. Il Monaco ha visto Pecini alla guida, il Galatasaray Terraneo. E al Chiasso c'è stato Fabio Galante.