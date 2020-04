Il Barça all'assalto di Lautaro: contatti con gli agenti. Ma la clausola da 111 milioni è troppo

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su presente e futuro di Lautaro Martinez. L'entoruage del giocatore si è mosso con il Barcellona che è in pressing. Beto Yaque e Ronaldo Zarate sono in contatto con la società blaugrana, pronta ad acquistarlo in estate. Lautaro ha una clausola da 111 milioni di euro valida per le prime due settimane di luglio ma le date, spiega la rosea, potrebbero cambiare causa stop per il Coronavirus. In ogni caso, il Barça di turno dovrebbe versare le tre cifre tutte entro in una settimana. Però pagarli è un problema, viste le lune del calcio mondiale, sicché la società pensa a contropartite, da Arthur a Carles Alena, da Nelson Semedo a Marc Cucurella. Fino allo scambio con Antoine Griezmann.