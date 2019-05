Il Barca alza la posta: maxi offerta per De Ligt. Juve alla finestra

© foto di Imago/Image Sport

Il Barcellona alza la posta per Matthijs De Ligt. Obiettivo in Italia della Juventus, nei piani del club blaugrana il difensore olandese e capitano dell'Ajax dovrebbe raggiungere il suo connazionale Frenkie De Jong. Per superare le ritrosie dei Lancieri, scrive Tuttosport, il Barça avrebbe alzato l'offerta, portandola alle stesse cifre del centrocampista: 75 milioni di euro all'Ajax, più 11 di bonus, e uno stipendio da 8-10 milioni al giovane.

Non solo Juve: sul tavolo di Mino Raiola, oltre a blaugrana e bianconeri, sono arrivate anche le proposte di Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Sembrano tutti in ritardo rispetto al Barcellona, ma le ultime indiscrezioni parlano di un pessimismo crescente del club di Bartomeu. Che infatti prova a spingere sull'acceleratore.