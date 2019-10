© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lautaro Martinez resta nel mirino del Barcellona. Il Mundo Dportivo oggi in edicola lo elegge tra i possibili obietivi del club catalano che ritiene manchi un 9 per completare l'attacco. Il sogno è Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain, ci sono poi Roberto Firmino del Liverpool e Marcus Rashford del Manchester United così come Harry Kane del Tottenham. Però tra i nomi che piacciono tanto c'è proprio il ventiduenne dell'Inter.