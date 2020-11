Il Barça ci ha tolto sicurezza? Cuadrado: "E' stato uno schiaffo! Ma c'è fiducia dopo lo Spezia"

Al fianco di Andrea Pirlo, in conferenza stampa per la Juventus, c’è anche Juan Cuadrado. Questo il pensiero del colombiano in vista della sfida di domani col Ferencvaros: “La partita col Barcellona vi ha tolto un po' di sicurezza? Sicuramente la gara col Barcellona ci ha dato uno schiaffo, ma veniamo qui con voglia e fiducia dopo l'ultima vittoria in campionato. Quella di domani sarà una gara in cui dimostreremo il nostro valore", ha assicurato l'esterno bianconero.

