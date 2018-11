© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matthijs De Ligt, scrive 'Tuttosport', è il primo obiettivo della Juventus per rinforzare la difesa. Un calciatore non semplice da acquistare perché il club bianconero deve fare i conti con due ostacoli non semplici da superare: il primo è la concorrenza del Barcellona, col club azulgrana che è in forte pressing per il centrale di difesa classe '99. Il secondo è la richiesta dell'Ajax, che vuole 50 milioni di euro per il cartellino di De Ligt.