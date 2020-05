Il Barça è pazzo di Pjanic, la Juve valuta le contropartite: Todibo, Semedo e Arthur

Il Mundo Deportivo in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina a Miralem Pjanic. E’ lui insieme a Lautaro, il grande e primo obiettivo del Barcellona in vista della prossima stagione. Ieri si parlava di una base di accordo già esistente fra il giocatore e il club blaugrana, anche se la Juventus non ha ancora dato il via libera. Per farlo, nel caso, starebbe pensando a 3 giocatori da avere come contropartite: un è Arthur Melo, centrocampista che fin dai primi giorni di voci era emerso come possibile pedina di scambio. Quindi Jean-Clair Todibo, difensore francese che lo scorso anno era seguito con forza dal Milan e Nelson Semedo, esterno che potrebbe andare a rinforzare la fascia destra.

Classe, duttilità e corsa - Per tutti questi motivi il bosniaco piace al Barça. La sua qualità palla al piede è evidente a tutti, ma di Pjanic colpisce anche la sua predisposizione a giocare in ogni ruolo del centrocampo e lo spirito di sacrificio: con 11,57 chilometri per partita è il bianconero che corre di più, davanti ad Alex Sandro con 10,71 chilometri.