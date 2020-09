Il Barça non rinuncia a Lautaro: club disposto a liberare Vidal gratis se l'Inter accetterà l'offerta

Il Barcellona non rinuncia a Lautaro Martinez. Nonostante le dichiarazioni rilasciate ieri da Piero Ausilio , l'attaccante argentino è il grande obiettivo del club blaugrana, che farà di tutto per metterlo a disposizione di Ronald Koeman. Il giocatore dell'Inter è considerato l'erede perfetto di Luis Suarez e i catalani hanno un vantaggio, secondo Sport: la volontà del giocatore. Il quotidiano spagnolo scrive che il Toro ha espresso chiaramente il desiderio di cambiare aria e di far parte di un club che gli permetta di vincere la Champions League. E proprio la partenza del Pistolero avrebbe convinto il giocatore: è questo il momento migliore per fare il salto di qualità.

Adesso resta da convincere l'Inter, anche se la trattativa si è interrotta tempo fa e non si è più riaperta. Il Barcellona spera che i nerazzurri valutino l'ultima proposta fatta e che abbassino le pretese. I blaugrana non sono disposti a sborsare più di 65 milioni, inserendo ovviamente alcune contropartite che possano convincere Conte a lasciar partire un attaccante titolare. La chiave, in questo senso, potrebbe essere Arturo Vidal: il cileno vuole tornare in Serie A e ha già dato il suo sì al trasferimento all'Inter. Gli agenti sono al lavoro e chiederanno di liberare il centrocampista gratis, ma il Barcellona sembra piuttosto stizzito da questa mossa. Qualora l'Inter ammorbidisca la sua posizione, il club catalano potrebbe essere più flessibile.