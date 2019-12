© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Offerta ufficiale del Barcellona per Dani Olmo in vista della prossima stagione. Come riporta Mundo Deportivo, infatti, i blaugrana in queste ore avrebbero inviato una proposta formale alla Dinamo Zagabria per riportare a casa l'esterno d'attacco cresciuto proprio nella Masia. La risposta del club croato è stata fredda, ma il Barça è pronto a tornare alla carica.