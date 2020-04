Il Barça torna su De Ligt, ma per la Juventus è incedibile. E lui vuol restare a lungo bianconero

Matthijs De Ligt, spiega la Gazzetta dello Sport, è uno dei pochi giocatori stranieri della Juventus ad aver passato le ultime settimane in Italia. Lui e la fidanzata non sono mai andati via da Torino, segno di come l’olandese stia cercando di integrarsi con la città e l’ambiente. Il tutto, sottolinea la rosea, mentre dalla Spagna tornano a farsi insistenti le voci di un interesse del Barcellona. I blaugrana lo vorrebbero per blindare la difesa del futuro, ma per la Juventus è intoccabile. E lui stesso, con i gesti e con le parole, ha fatto capire di voler restare a lungo per diventare il difensore numero 1 al mondo.