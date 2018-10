Il Barça vuole Cancelo: il terzino della Juve come nuovo Dani Alves

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fondamentale, irrinunciabile. Joao Cancelo si è già preso la Juventus e il giocatore arrivato dal Valencia per 40 milioni di euro, è ora gioiello che tutti desiderano. Anche il Barcellona, spiega il Corriere della Sera, che in lui vede il nuovo Dani Alves. Ma che la Vecchia Signora vuole tenersi stretta anche in futuro.