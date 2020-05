Il Barcellona blinda Ansu Fati. È incedibile e non farà parte di scambi

Alcuni report dalla Spagna parlano di una sempre crescente lista di pretendenti per Ansu Fati, il teenager più pagato del mondo. L'attaccante del Barcellona è seguito da praticamente tutti i club, anche se Sport parla chiaro: il Barça non ha nessuna intenzione di cederlo per alcuna cifra, né inserirlo in eventuali scambi come quello a cui stanno lavorando con la Juventus per Pjanic. Su quel tavolo però c'è coinvolto solamente il brasiliano Arthur, che ha puntato i piedi nel weekend scorso e non vuole accettare un trasferimento.