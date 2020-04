Il Barcellona guarda alla Serie A per la mediana: sogno Fabian, piacciono Bentancur e Barella

Alvaro Torres, agente di Fabiàn Ruiz, ha confermato l'interesse del Real Madrid per il suo assistito. Tuttavia, riporta As, sul giocatore c'è ancora il Barcellona dove ritroverebbe Quique Setién, che lo ha valorizzato al Betis e che potrebbe spingerlo verso la Catalogna. I blaugrana del resto perderanno Rakitic e probabilmente anche Vidal e il centrocampista del Napoli potrebbe avere maggiori prospettive rispetto a un passaggio al Real. Il Barça valuta le alternative sempre in Serie A: piace Rodrigo Bentancur, così come Nicolà Barella.