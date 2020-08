Il Barcellona non molla Lautaro. Bartomeu: "Quando finirà la Champions parleremo con l'Inter"

Il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, ha parlato di mercato in un'intervista rilasciata a Bein Sports, toccando vari argomenti, a partire da quello relativo all'interessamento da parte dei blaugrana per Lautaro Martinez: "Quando finirà la Champions parleremo con l'Inter". Poi alcune parole sullo scambio Arthur-Pjanic: "Abbiamo ricevuto una buona offerta dalla Juve e anche il giocatore ne ha ricevuta una che non non potevamo raggiungere. Sono felice che Pjanic abbia firmato per noi, lo inseguivamo da anni. Neymar? Dopo l'emergenza Coronavirus è complicato pensare a trattative del genere, il PSG non vuole cederlo e la situazione economica non è buona".